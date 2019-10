Fußball-Bezirksliga : Hauk sucht gegen Meerfeld die Herausforderung

Veen Der Trainer von Borussia Veen gibt seinen Spielern mehr Freiheiten. Am Sonntag geht’s gegen den personell gebeutelten FCM.

Vor dem Heimspiel gegen den FC Meerfeld haben sich Trainer und Mannschaft von Borussia Veen auf Fehlersuche begeben. Das 3:4 in Broekhuysen nach 3:0-Halbzeit-Führung hat Spuren hinterlassen. „Rechnet man das Pokalspiel in Xanten hinzu, dann haben wir in vier Tagen neun Gegentore kassiert“, sagt Trainer Christian Hauk. „Das ist untypisch für uns“, stellt er fest. Was tun? „Ich denke, wir müssen eine Alternative zu unserem bisherigen Spiel finden.“