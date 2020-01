Zusammenprall mit Auto : Motorradfahrer aus Xanten bei Unfall schwer verletzt

Xanten/Kalkar Der 58-Jährige Kradfahrer prallte mit einem Auto zusammen.

Mit schweren Verletzungen musste am Mittwoch ein 58 Jahre alter Motorradfahrer aus Xanten ins Krankenhaus gebracht werden. Er war gegen 13.20 Uhr auf der Emmericher Straße in Kalkar in Fahrtrichtung Emmerich unterwegs, als er in einer Kurve einer Fahrbahnverschmutzung auswich. Bei dem Ausweichmanöver prallte er mit einem entgegenkommenden Fahrzeug eines 74-jährigen Autofahrers aus Kalkar zusammen.