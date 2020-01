Kommentar zum Millionen-Auftrag : Starkes Signal für den Niederrhein

Xanten Dieses Vorzeige-Projekt offenbart die Kompetenz der Firmen vor Ort.

Mit Technik vom Niederrhein werden Wissenschaftler bald Informationen über die Geburt der ersten Sterne nach dem Urknall sammeln: Die Radioteleskope, die dafür in den chilenischen Anden aufgestellt werden, sind in Dusburg entwickelt worden und werden in Xanten hergestellt. Die Zusammenarbeit von Vertex Antennentechnik und Wessel zeigt, welches Know-how, welche Kompetenz und welche Erfahrung wir hier vor Ort haben. Im Alltag wird das manchmal übersehen. Vorzeige-Projekte wie die Radioteleskope bringen das dann wieder in Erinnerung. Der Auftrag ist ein starkes Signal: Unternehmen aus der Region realisieren gemeinsam ein anspruchsvolles, international begehrtes und mehrere Millionen Euro schweres Projekt. Die Beteiligten können zu Recht stolz darauf sein.