Bogenschießen : Acht Landesmeister aus Rheinberg

Rheinberg Bogenschützen aus den beiden Vereinen der Stadt waren in Opladen erfolgreich.

In Opladen haben die Bogenschützen ihre Landesmeister ermittelt. Vor den Scheiben standen auch Sportler des BSC Rheinberg und BSV Eversael. Und die Fahrt nach Leverkusen hat sich gelohnt. Es gab allein acht erste Plätze zu bejubeln.

So wurde vom BSV Eversael bei der vom Bogensportverband NRW ausgerichteten Meisterschaft Doris Reif bei den Ü60-Damen (Compound) mit 522 Ringen Erste. Goldmedaillen gingen zudem an Ü40-Schützin Kirsten Kulms (515), Dieter Meyer bei den Ü65-Herren (beide Blankbogen/466), Mario Schubert in der Herren-Konkurrenz (Langbogen/454) sowie Helmar Kasbrink bei den Herren Ü55 mit dem Primitivbogen (399). Silber holte sich Dietmar Vangenhassend (Ü45), der mit dem Blankbogen antrat, mit 492 Ringen und Bronze U17-Junior Sören Herborg (Recurve/457).