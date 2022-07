Schwerer Unfall in Leichlingen-Witzhelden : Motorradfahrer prallt gegen Auto

Leichlingen Der Mann wurde in Witzhelden noch gegen einen weiteren Wagen geschleudert.

Ein 69-jähriger Motorradfahrer aus Langenfeld ist bei einem Unfall in Witzhelden am Donnerstagnachmittag schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 70-jähriger Leverkusener gegen 15.45 Uhr mit seinem Auto von der Straße Am Markt über den abgesenkten Bordstein nach links in die Leichlinger Straße einbiegen. Ein von rechts kommender Autofahrer (55) aus Leichlingen verzichtete auf seine Vorfahrt, sodass der 70-Jährige losfuhr. Dabei übersah er den von links kommenden Motorradfahrer.