Interview mit Gustav Hensel : „Der KSB muss noch sichtbarer werden“

Gustav Hensel ist seit Mai 2018 Vorsitzender des KSB Wesel. Foto: Klaus Daub

Der Job als Vorsitzender des Kreissportbund (KSB) Wesel ist vielfältig. Gustav Hensel hat einige seiner persönlichen Ziele erreicht, andere noch nicht. Über allem steht, dass der KSB von den Vereinen als Vermittler wahrgenommen wird.

Für die Überschrift seines Weihnachtsgrußes bediente sich Gustav Hensel bei einem bekannten chinesischen Philosophen. „Nur wer sein Ziel kennt, findet den Weg“, soll Laozi mal gesagt haben. Der Vorsitzende des Kreissportbund (KSB) Wesel fand das Zitat passend, weil er auch in der zweiten Hälfte seiner Amtsperiode einiges anpacken und bewegen will.



Kinder- und Jugendförderung „Da haben wir schon vieles bewegt.“ So vertritt der KSB in einer Steuerungsgruppe die Jugendverbände im Kreishaus im entsprechenden Ausschuss. So kann auch für Fördermittel für Projekte geworben werden, „die wird dringend benötigen“. Hensel: „Zu Beginn meiner Amtszeit haben ich mehr Skepsis in den Sitzungen in der Kreis-Runde gespürt. Mittlerweile gibt’s viel Lob für unsere Arbeit.“ Irgendwie sei Kinder- und Jugendarbeit doch auch immer mit Sport verbunden.

Info „Chef“ von sechs Mitarbeitern KSB-Team Anna Heußen (Qualifizierung, Jugendpolitik), Anna Isselstein (Integration durch Sport, Breitensport), Alexandra Bruns (Kinder- und Jugendsport), Monika Piechula (Sportabzeichen), Denise Boymann (Assistenz), Marit Giesbers (Bufdi) KSB-Chef Gustav Hensel (67), der im Voerder Stadtteil Ork wohnt, ist bis Mai 2021 gewählt worden. Am 24. Januar treffen sich Vorstand und Mitarbeiter zu einem internen Workshop. Das eigene Tun wird hinterfragt. Unteren anderem geht’s darum, ob die Ziele umgesetzt worden sind.



Förderprogramm „Moderne Sportstätten 2022“ Hensel spricht von einem sehr komplexen Thema. Es gebe halt einige Vorgaben, die zu erfüllen sind. Auf dem Weg zu den Landesmitteln gab der KSB schon viele Tipps; Hensel zeigte bei Besuchen vor Ort auf, wie man auch das Hintertürchen finden kann. Manchmal ist es komplizierter, um an die finanzielle Unterstützung zu kommen. „Wenn eine Anlage der Kommune gehört, muss der Verein Kontakt zur Verwaltung aufnehmen und einen langfristig festgesetzten Pachtvertrag über mindestens zehn Jahre aushandeln.“ Nur dann ist eine Förderung möglich.



Integration durch Sport „Play together – live together“ lautet das Motto aus dem Bereich dieser Kampagne des Landessportbund (LSB). Hensel möchte diesen Leitspruch in alle Bereich des KSB übertragen. „Über das gemeinsame Spielen und Sporttreiben kann ein gemeinsames soziales Leben ermöglicht werden.“ Der KSB möchte nicht nur Geflüchtete integrieren, sondern gleichzeitig durch den Sport den Mitarbeitern und Mitgliedern der Vereine Vorurteile nehmen. „Da sind wir auf einem guten Weg.“ So sei ein gemeinsamer Sportabzeichen-Tag mit Geflüchteten und Einheimischen in Voerde-Friedrichsfeld sehr gut angenommen worden.



Aktionsplan Schwimmen Die Landesregierung hat sich vorgenommen, die Schwimmfähigkeit der Kinder und Jugendlichen deutlich zu verbessern. „Wir wollen Schwimmvereine vor Ort dazu bewegen, Kooperationen mit Schulen einzugehen.“ Die Woche des Schulschwimmens im vergangenen Jahr in Wesel soll auch in anderen Kommunen stattfinden – angelehnt an das Motto „Mathe schützt nicht vorm Ertrinken.“



Landesgartenschau 2020 Erstmals wird in Kamp-Linrtfort der Sport mit einbezogen. Eine Arbeitsgruppe schaut, wo’s Berührungspunkte gibt und legt ein Konzept vor. Die Vereine aus der Region bekommen die Möglichkeit, von Mitte April bis Mitte Oktober ihre Breitensportangebote zu präsentieren. Hensel spricht von einer Win-Win-Situation. „Der KSB muss noch sichtbarer werden. Die Vereine sollen nach der Landesgartenschau sagen: Das hat sich gelohnt.“



Deutsches Sportabzeichen Um den KSB-Wettbewerb zum Fitnessorden mit Belohnungen für die Vereine hatte es 2019 einige Diskussionen gegeben. Er wurde schließlich eingestellt. Ihn soll’s aber wieder geben – allerdings in überarbeiteter Form. Ob’s in diesem Jahr klappt, ist nicht sicher. Es gebe noch Aufklärungsarbeit bei den Clubvertretern sowie Stadt- und Gemeindesportverbänden, weiß Hensel. Es seien schon einige Vorschläge eingegangen. „Ein Wettbewerb ist halt nur ein Wettbewerb, wenn gewährleistet ist, dass alle Teilnehmer mitmachen können.“

Zudem sollen die Sportabzeichen-Prüfer weiter ausgebildet werden, um gleiche Voraussetzungen für alle zu schaffen. Ein offenes Treffen mit einem Dozenten des LSB oder DOSB sei angedacht. Hensel will dem Deutschen Sportabzeichen zu mehr Attraktivität verhelfen „es mehr in Schwung bringen“.