Unfall in Paderborn : Radfahrer bei Zusammenstoß mit Motorrad lebensgefährlich verletzt

Unfall in Paderborn

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall in Paderborn schwer verletzt worden. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Ein 45 Jahre alter Radfahrer ist bei einem Unfall in Paderborn am späten Sonntagabend lebensgefährlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen sei ein Motorrad von hinten oder seitlich auf den Radfahrer aufgefahren, teilte die Polizei am Montag mit. Der 45-Jährige stürzte und wurde mit schweren Kopf- und Brustverletzungen ins Krankenhaus gebracht.