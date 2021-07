Umweltschutz in Xanten und Rheinberg : Städte wollen weniger Verpackungsmüll

Info

Teilnehmer In Xanten haben sich schon folgende Betriebe angemeldet, wie Klimaschutzmanagerin Lisa Heider berichtete: Café de Fries, Café Glüxpilz, Kriemhildmühle, Metzgerei Lemken, Teegeschäft Xantee, Essen für Jedermann, Tiki Bar Xanten. Hinzu kommen die Wochenmarkthändler Niersmann Käse und Rüttermann Gartenbau. Es haben noch nicht alle den Aufkleber am Eingang. Weitere Geschäfte sollen folgen, auch in Rheinberg und anderswo im Kreis Wesel.

Hintergrund Wie das Umweltbundesamt erklärt, fielen im Jahr 2018 in Deutschland 18,9 Millionen Tonnen an Verpackungsabfällen an. Am häufigsten hätten Unternehmen Papier, Pappe oder Karton genommen, um Waren einzupacken (8,34 Millionen Tonnen). 3,37 Millionen Tonnen Verpackungen seien aus Holz und 3,24 Millionen Tonnen aus Kunststoff gewesen.

Anstieg Die Menge an Verpackungsmüll ist nach Angaben des Umweltbundesamtes in den vergangenen 30 Jahren gestiegen. 1991 seien es noch 15,6 Millionen Tonnen gewesen. Einen Grund für die Zunahme sieht die Behörde darin, dass die Zahl der Ein- und Zweipersonenhaushalte gestiegen sei und dadurch mehr Produkte in kleineren Größen und portionierten Einheiten angeboten würden. Außerdem gebe es mehr Essen zum Mitnehmen. Auch habe der Versandhandel zugenommen.