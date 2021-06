Fußball-Landesligist gewinnt erstes Testspiel : SV Sonsbeck plagen Verletzungssorgen

Sonsbeck Mit einem kleinen Kader hat der Fußball-Landesligist sein erstes Testspiel bestritten. Die Partie gegen den Kevelaerer SV gewann der SVS mit 5:0. Spielmacher Jannis Pütz fällt auf unbestimmte Zeit aus. Die Suche nach weiteren Zugängen war noch nicht erfolgreich.

Die Elf von Trainer Heinrich Losing spielte druckvoll nach vorne und konnte sich viele gute Tormöglichkeiten erspielen. Alexander Maas scheiterte zweimal am Aluminium (12./90.). In der Folge zeigten sich Luis Ramon Gizinski (19.), Klaus Keisers (25.), Nathnael Schaeffler (41.) sowie Jamie van de Loo (43.) treffsicher und sorgten für den 4:0-Vorsprung bis zur Pause.

Trainingsauftakt Offizieller Start in die neue Saison ist am 10. Juli um 10 Uhr.

Losing freute sich über das Ergebnis, erhofft sich mit Blick auf den kleinen Kader am Mittwochabend aber noch personelle Verstärkungen. So musste er in der Vorbereitungspartie gegen den A-Ligisten auf sieben Akteure verzichten. Max Fuchs hatte am Mittwoch seine Corona-Impfung erhalten. Johannes Keisers klagt über Knieschmerzen, dem zwischenzeitlich die Kniescheibe raussprang. „Da Johannes immer mal wieder Probleme hatte, wird er jetzt die Zeit nutzen, um seine Muskulatur aufzubauen“, so Losing. Tobias Bolz war vor dem Testspiel umgeknickt, und Timo Evertz plagt sich seit längerem mit Bauchschmerzen herum. Beide werden mindestens zwei Wochen fehlen. Tim Weichelt stand gegen den KSV auf dem Rasen, musste aber wegen Fußproblemen beim Aufwärmen passen.