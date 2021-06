Zu wenig Resonanz : Sonsbeck schließt den digitalen Marktplatz Crossiety wieder

Das Auswahl-Menü des digitalen Dorfplatzes Crossiety. Über das Netzwerk können unter anderem Nachrichten geteilt werden oder es kann in Gruppen kommuniziert werden. Foto: Crossiety

Sonsbeck Nach Meinung des Gemeinderates stehen die Kosten in keinem vertretbaren Verhältnis zu den Benutzerzahlen. Ende des Jahres geht Sonsbecks digitaler Dorfplatz wieder vom Netz.

Nur noch bis Ende dieses Jahres soll die Internetplattform Crossiety für Sonsbeck am Netz bleiben. Nach dann nicht ganz zwei Jahren wird der digitale Marktplatz wieder eingestellt. Das hat der Gemeinderat am Dienstag einstimmig beschlossen. Als Grund wird die geringe Resonanz genannt, die in einem „nicht vertretbaren Verhältnis zu den Kosten steht“.