46-Jähriger soll sein Know-how einbringen : Christian Koßmann wird neuer Co-Trainer von Viktoria Alpen

Knapp drei Monate hatte der FC Viktoria Alpen nach einem Co-Trainer für den neuen Coach Marcel Blaschkowitz gesucht, Anfang dieser Woche ist der Fußball-A-Ligist fündig geworden. Ab sofort übernimmt Christian Koßmann die Rolle des Assistenten. Der 46-jährige Moerser hat in seiner Fußballer-Laufbahn im Ruhrgebiet beim VfL Bochum sowie beim ETB Schwarz-Weiß Essen viele Erfahrungen gesammelt. An der Seite der ehemaligen Profis Mike Rietpietsch, Björn Joppe und Kay Hödtke ist Koßmann zudem bei der „Kick´n Body Fußballschule“ als Leiter des Standortes Niederrhein tätig. Nun soll er in Alpen sein Know-how einbringen, um ab August eine gute Rolle in der Kreisliga A spielen zu können. „Er hat sich auf unsere FuPa-Anzeige gemeldet. Wir freuen uns auf eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit“, sagt Marcel Blaschkowitz.