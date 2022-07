Verhaltenstipps in der Dürreperiode : Feuerwehr warnt vor hoher Waldbrandgefahr

Vier Einheiten der Feuerwehr Xanten haben am Philosophenweg einen Waldbrand gelöscht. Foto: Feuerwehr

Alpen/Sonsbeck/Rheinberg/Xanten In den Wäldern am Niederrhein herrscht aktuell die zweithöchste Gefahrenstufe. Auch in Xanten und Rheinberg hat es schon gebrannt. Daran sollte man sich in der Trockenperiode halten.

Trockenheit und Hitze sind in den Wäldern aktuell ein brandgefährlicher Mix. Erst vor wenigen Tagen hatte eine zehnmal 20 Meter große Waldfläche am Philosophenweg in Xanten gebrannt. Am Sonntagabend musste die Feuerwehr Rheinberg zu einem Wiesenbrand ausrücken. „Derzeit herrscht laut Deutschem Wetterdienst (DWD) nahezu landesweit die zweithöchste Gefahrenstufe“, warnt nun auch die Feuerwehr Alpen. „Auch wenn in den nächsten Tagen örtliche Regenschauer gemeldet sind, werden diese nicht ausreichend sein, um die Wald- und Wiesenflächen bis in tiefere Lagen zu durchfeuchten.“

Der Regionalverband Ruhr (RVR) gibt auf seiner Homepage Tipps zum richtigen Verhalten in Dürreperioden. Demnach ist offenes Feuer im Wald und in 100 Metern Entfernung Tabu. Auch das Rauchen ist dort bis zum 31. Oktober verboten. Wer sich nicht dran hält, muss mit einer Geldstrafe von 150 Euro rechnen. Brennende Zigarettenstummel niemals wegwerfen, auch nicht aus dem Autofenster. „Eine oft unterschätzte Ursache sind die heißen Katalysatoren von Autos und Motorrädern, die beim Abstellen auf einem dürren Boden schnell zu einem Feuer führen können“, mahnt zudem die Alpener Wehr. Auch Glasscherben und Silberpapier könnten wie ein Brennglas wirken.

In jedem Fall gilt: Wer Rauchentwicklung oder ein Feuer bemerkt, sollte sofort den Notruf 112 wählen. Den Waldbrand-Gefahrenindex des DWD gibt es online unter: www.wettergefahren.de/warnungen/indizes/waldbrand.html

