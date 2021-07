Hochwasserschutz in Xanten-Birten : Anwohner gegen Betonmauer an der B57

Anwohner zeigen, wo die Spundwand im Boden ist und die Betonmauer hinkommen soll. Ihre Häuser sind direkt gegenüber. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Xanten Der Deichverband will den Hochwasserschutz in Birten verstärken. Unter anderem plant er eine Betonmauer entlang der B57. Dadurch werde der Verkehrslärm aber so sehr steigen, dass sie dort nicht mehr leben könnten, befürchten Anwohner.