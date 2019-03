Eröffnung am 30. März in Xanten: Bei „Nur so“ gibt es bald alles unverpackt

Xanten Kathrin Hackenbruch eröffnet am 30. März Xantens ersten Unverpacktladen. Lebens- und Reinigungsmittel verkauft sie ohne Plastikverpackung und zum Selbstabfüllen. Auch nachhaltige Drogerieartikel gehören zum Sortiment.

„Nur so“, „bitte ohne“ oder „auf die Hand“: Das wird gesagt, wenn man beim Bäcker, Metzger oder auf dem Wochenmarkt keine Verpackung oder Tüte möchte. „Nur so“ heißt auch der erste Unverpacktaden in Xanten, den Kathrin Hackenbruch (44) am 30. März in der Viktorstraße 6 eröffnet. Unter dem Motto „Pur statt Plastik“ wird es hier allerlei unverpackte Produkte und Leckereien zum Selbstabfüllen geben – das meiste in Bioqualität und zu hundert Prozent frei von Mikroplastik und überflüssigen Einwegverpackungen. Wieso das Ganze? „Weil es an der Zeit ist“, sagt die Jungunternehmerin.

Viele Produkte wie Zahnpasta, Nudeln oder auch Quark gibt es in normalen Supermärkten nur in Plastik verpackt. Unverpacktläden, wie es sie in Großstädten, aber auch in Geldern und bald in Moers und Dinslaken gibt, bieten diese ohne Verpackung an und vermeiden so viel Müll. „Bis nach Geldern ist es zum Einkaufen trotzdem zu weit“, sagt die 44-Jährige. „Xanten ist bekannt und ein beliebter Ausflugs- und Kurort, aber das fehlte hier noch.“ Deshalb beschloss die gelernte Krankenschwester kurzerhand, selbst ein Unverpacktgeschäft zu eröffnen. „Vielleicht bin ich verrückt. Aber manchmal muss man sich etwas trauen“, sagt sie.