IGX-Weihnachtsverlosung: Xantener gewinnt neues Auto

Xanten Am Samstag sind die Gewinner der IGX-Weihnachtsverlosung gezogen worden. Der Hauptpreis, ein neues Auto, bleibt in Xanten.

Der Anruf kam überraschend. „Wir saßen in der Küche“, erzählt Rosel Bongers (78). Sie und ihr Mann hätten gar nicht mehr an die Verlosung gedacht, nur zufällig gerade in der Zeitung davon gelesen, als das Telefon geklingelt habe. Am anderen Ende: Ludger Lemken. Der Vorsitzende der Interessengemeinschaft Xantener Gewerbetreibender (IGX) gratulierte am Samstag Willi Bongers (78) zum neuen Auto.