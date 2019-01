Rheinberg: Mit der Europaflotte auf Segeltörn in den Kornaten

Rheinberg Im Mittelmeer lernten die Schüler nicht nur Segelmanöver, sondern auch, Verantwortung für sich selbst und andere zu übernehmen.

(RP) Schon zum zweiten Mal sind Schüler der Europaschule Rheinberg jüngst zum Segeltörn in die Kornaten aufgebrochen, um eine Woche lang das Leben an Bord einer Yacht zu erleben. Der Rheinberger Unternehmer Herrmann Sarres stellte sieben Yachten zur Verfügung, die mit jeweils vier bis sechs Jugendlichen und zwei Skippern besetzt wurden. Die Skipper unterstützten die Fahrt mit ihrer Erfahrung und damit, dass sie unentgeltlich in ihrer Freizeit die Verantwortung für die Schiffe und die Jugendlichen übernahmen.

Und so traten zwölf Europaschüler gemeinsam mit 18 weiteren Jugendlichen die Fahrt an. Verantwortung für die Gemeinschaft wurde hier ebenso trainiert wie Navigation, Seemannsknoten und Ausweichregeln. Bei bis zu 7 Windstärken ging die Route von Biograd über Jezera und Skradin nach Vodize und in die Landinbucht, anschließend zurück nach Biograd, vorbei an unberührten Inseln und paradiesischen Naturparks wie beispielsweise den Krker Wasserfällen.