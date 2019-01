Interview mit Torjäger Andre Trienenjost: „Gerade die Duelle gegen Sonsbeck waren immer vom Kampf geprägt“

Andre Trienenjost während der ersten Trainingseinheit in Sonsbeck. Der Vollblut-Stürmer möchte mit dem SVS in die Oberliga aufsteigen. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Sonsbeck Fußball-Landesliga: Der Tabellenzweite hat sich in der Winterpause mit einem echten Torjäger verstärkt. Der Vertrag des 29-Jährigen läuft zunächst bis zum Saisonende. Seine Trefferquote ist beeindruckend.

Mit der Verpflichtung von Andre Trienenjost hat der SV Sonsbeck im Aufstiegsrennen in der Fußball-Landesliga einen echten Transfer-Coup gelandet. Der Stürmer, der vom VfB Speldorf kam, schoss im Seniorenbereich in 267 Pflichtspielen 178 Tore. Vor seinem ersten Einsatz im SVS-Trikot am Sonntag daheim gegen Kapellen-Erft sprach der 29-jährige Duisburger über den Wechsel, ehemalige Trainer und seine Erfahrungen auf dem Rasen mit dem Sonsbecker Club.