Auf dem Spargelhof Schippers in Veen: Fußball-Talk mit Klaus Fischer

Auf dem Spargelhof Schippers in Veen

Klaus Fischer in Aktion: Hier erzielt er das Tor des Jahrhunderts. Foto: dpa

Veen Die Zuschauer der ARD-Sportschau kürten den Treffer, der im November 1977 in Stuttgart während des Freundschaftsspiels der deutschen Nationalmannschaft gegen die Schweiz fiel, zum „Tor des Jahrhunderts“.

Torschütze war Klaus Fischer – „Mr. Fallrückzieher“. Von diesem 4:1 wird der Ex-Profi sicherlich auch am Donnerstag, 24. Januar, in Veen erzählen. Fischer ist dann Gesprächspartner beim Fußball-Talk „Fallrückzieher, Tränen und Triumphe“ auf dem Spargelhof Schippers. Neben dem heute 69-Jährigen wird Sportreporter-Legende Werner Hansch, der im August 81 wird, Platz nehmen. Guido Lohmann, Chef der Volksbank Niederrhein, sowie Bürgermeister Thomas Ahls gehören ebenfalls der Talkrunde an, die um 19.30 Uhr beginnt.