Kommentar zum RB 31: So fährt der Zug gegen die Wand

Meinung Xanten Das Chaos beim RB 31 geht weiter. Endlich erhöht der VRR den Druck auf die Nordwestbahn. Eine schnelle Lösung ist trotzdem nicht zu erwarten.

Am Montag waren es acht, am Mittwoch elf, am Donnerstag sieben, am Freitag wieder elf und am Samstag sollen es sogar 15 Züge der Regionalbahn (RB) 31 sein, die auf der Strecke Xanten-Rheinberg-Moers-Duisburg gestrichen werden. Kunden flüchten sich bereits in Galgenhumor und schlagen der Nordwestbahn vor, lieber nur anzukündigen, wenn ein Zug fährt – damit das Unternehmen seltener eine Meldung veröffentlichen muss. Das ist zwar übertrieben, zeigt aber, wie hilflos sich mancher Fahrgast fühlt, weil sich nichts ändert. Aber warum eigentlich nicht?