Corona-Pandemie : „Jeder muss seinen Beitrag leisten“ – Bürgermeister appellieren an die Bevölkerung

„Jeder muss seinen Beitrag leisten“ – Bürgermeister appellieren an die Bevölkerung

Alpen/Rheinberg/Sonsbeck Angesichts steigender Corona-Zahlen in den vergangenen Wochen haben sich die Bürgermeister von Alpen, Rheinberg und Sonsbeck an die Bevölkerung gewandt. Sie rufen dazu auf, weiter vorsichtig zu sein und die Hygiene- sowie Abstandsregeln zu beachten.

In den vergangenen Wochen sind die Corona-Zahlen im Kreis Wesel wieder stärker gestiegen. Bis Dienstag wurden 1130 Frauen und Männer positiv auf das Virus getestet, das sind 203 oder rund 22 Prozent mehr als vor zwei Wochen. Davon waren 36 Fälle am Montag dazu gekommen. Am Dienstag meldete der Kreis Wesel erstmals seit langem wieder keine einzige neue Infektion.