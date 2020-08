Kommunalwahl in Sonsbeck : FDP will Lkw aus dem Ort verbannen

Sonsbeck Die Sonsbecker Liberalen um Bürgermeisterkandidat Jürgen Kühne haben ihr Wahlprogramm vorgestellt. Die Partei will mit Themen überzeugen, die sie bei Bürgern abgefragt hat. Überhaupt schreibt sie Bürgernähe auf ihre Fahne.

Eigentlich, so sagt Jürgen Kühne, sei das Wahlprogramm der Sonsbecker FDP kein klassisches Wahlprogramm. „Wir haben eine andere Vorgehensweise eingeschlagen, als es sonst so üblich ist“, unterstreicht der FDP-Bürgermeisterkandidat bei der Programm-Vorstellung der Liberalen in der Gaststätte Hahn am Markt.