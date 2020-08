Unterstützung fürs Ehrenamt : Sozialstiftung spendet fast 40.000 Euro an Vereine und Schulen

Die Spendenübergabe fand in Birten statt, wo der Jugendraum durch die Vereinsmitglieder neu gemacht worden ist. Fürs Foto spielten Bürgermeister Thomas Görtz und Vereinsvorsitzender Georg Angenendt Basketball. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Xanten Vereine und Schulen in Xanten werden auch in diesem Jahr wieder von der Sozialstiftung unterstützt. Wegen der niedrigen Zinsen am Kapitalmarkt könnte das aber in Zukunft schwieriger werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Sozialstiftung der Stadt Xanten unterstützt die Arbeit in Schulen und Vereinen auch in diesem Jahr wieder mit mehreren Tausend Euro. Am vergangenen Donnerstag sind die Bewilligungsbescheide in der Schützen- und Jugendeinrichtung Birten überreicht worden. Die einzelnen Beträge liegen zwischen einigen Hundert und mehreren Tausend Euro. Insgesamt erhielten die Fördervereine der Schulen rund 14.000 Euro. Weitere 25.000 Euro gingen an Sport-, Musik- und andere Vereine sowie an Jugendgruppen wie die Landjugend Lüttingen und die Pfadfinder. Mit dem Geld soll unter anderem die Jugendarbeit unterstützt werden.

Die finanzielle Unterstützung sei auch als Dankeschön für das ehrenamtliche Engagement in den Schulen, Vereinen und Jugendgruppen gemeint, sagte Bürgermeister Thomas Görtz, der gleichzeitig Vorstandsvorsitzender der Sozialstiftung ist. Insgesamt erhielten weit mehr als 50 Vereine und Gruppen einen Bewilligungsbescheid. Zahlreiche Vertreter erklärten, wie wichtig das Geld für ihre Arbeit sei. Durch die Unterstützung sei es zum Beispiel möglich, Ausflüge oder die Anschaffung von Spielgeräten zu finanzieren, hieß es. Neben Görtz überreichte Karl-Heinrich Kösters als Vorsitzender des Kuratoriums der Sozialstiftung die Bescheide.

Das Geld der Sozialstiftung sei langfristig angelegt worden, daher sei die Förderung in dieser Höhe noch möglich, erklärte Görtz. Angesichts der niedrigen Zinsen am Kapitalmarkt könne das aber in Zukunft schwieriger werden.

(wer)