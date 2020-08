Kostenpflichtiger Inhalt: Kommunalwahl in Xanten : BBX-Vorsitzender Peter Reichel gestorben

„Sein Tod hinterlässt eine große Lücke“: Die BBX trauert um Peter Reichel, der überraschend gestorben ist. Der Vorsitzende der Wählergemeinschaft hatte im Wahlbezirk 16 kandidiert. Foto: Fischer, Armin ( arfi )

Xanten In wenigen Wochen wollte Peter Reichel mit der Bürger-Basis-Xanten (BBX) in den Xantener Stadtrat einziehen. Am Samstag ist er plötzlich und überraschend gestorben. Das hat Folgen für den Wahlbezirk 16, in dem der 57-Jährige kandidierte.