Verkehrsunfall in Xanten : Feuerwehr befreit verletzten Mann aus seinem Auto

Xanten In Xanten ist ein Mann mit seinem Auto von der Straße abgekommen, der Wagen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Rettungskräfte befreiten den Fahrer aus dem Wagen. Er kam in ein Krankenhaus.

In Xanten ist ein Mann bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Wie die Polizei am Abend mitteilte, war er am Montag gegen 17.15 Uhr über den Alten Postweg in Richtung Marienbaumer Straße unterwegs gewesen. In einer Rechtskurve sei er mit seinem Fahrzeug rechts von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto habe sich überschlagen und sei auf dem Dach liegen geblieben. Rettungskräfte der Feuerwehr hätten den 77-Jährigen aus dem Wagen befreit. Mit einem Rettungswagen sei der Xantener in ein Krankenhaus gebracht worden. Am Fahrzeug sei ein mittlerer Sachschaden entstanden. Die Unfallstelle sei für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt und der Verkehr von der Polizei umgeleitet worden.