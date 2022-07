Vorschläge ab sofort möglich : Sonsbeck lobt Heimatpreis aus

Sonsbeck Die Auszeichnung würdigt das lokale Engagement von ehrenamtlich Tätigen. Vorschläge für die dritte Runde der Verleihung in Sonsbeck können ab sofort eingereicht werden. Das ist zu beachten.

Sonsbeck Die Gemeinde Sonsbeck will in diesem Jahr zum dritten Mal den Heimatpreis vergeben. Er soll das lokale Engagement von ehrenamtlich Tätigen würdigen, Ansporn für andere liefern und den Teilnehmern die Chance bieten, neue Ideen oder Unterstützer zu finden. Vorschläge können bis zum 30. September eingereicht werden.

Die Preisverleihung erfolgt ausschließlich an Vereine und Institutionen, deren Wirken im Gemeindegebiet Sonsbeck liegt. Der Verein beziehungsweise die Institution soll überwiegend mit Ehrenamtlern tätig sein. Zudem muss mindestens eines der vier Preiskriterien erfüllt sein: Verdienst um die Heimat; Pflege und Förderung von Bräuchen; Erhalt von Kultur und Tradition; Verdienst um die Weiterentwicklung und Veränderung des Zusammenlebens in Sonsbeck.

Die Vorschläge müssen bis spätestens Freitag, 30. September (Poststempel), bei der Gemeinde Sonsbeck, Herrenstraße 2, 47665 Sonsbeck oder unterschrieben per E-Mail an info@sonsbeck.de unter dem Stichwort „Heimatpreis“ eingereicht werden. Das entsprechende Formblatt ist ab sofort auf der Gemeinde-Homepage www.sonsbeck.de abrufbar. Die Preisverleihung erfolgt in der Ratssitzung am 15. Dezember.