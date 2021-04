Ankündigung vom Kreis Wesel : Impfung der Über-60-Jährigen beginnt am Ostersonntag

Impfung der Über-60-Jährigen beginnt am Ostersonntag

Kreis Wesel Auch im Kreis Wesel wird am Ostersonntag damit begonnen, die Über-60-Jährigen mit Astrazeneca gegen Corona zu impfen. Die Termine dafür werden am Samstag telefonisch oder online vergeben.

Die Impfungen werden vorerst ausschließlich im Impfzentrum an der Niederrheinhalle in Wesel stattfinden, wie der Kreis Wesel weiter mitteilte. Der Termin für eine Impfung kann demnach am Samstag, 3. April, über das Buchungssystem der Kassenärztlichen Vereinigung (KVNO) vereinbart werden – entweder unter Tel. 0800 116117 01 oder online unter www.116117.de. Weitere Informationen darüber, wie Sie einen Termin vereinbaren können, finden Sie hier.