Rezept zum Nachkochen : Dieses Oster-Menü empfiehlt Sterne-Koch Jürgen Köpp

Sterne-Koch Jürgen Köpp betreibt das gleichnamige Landhaus in Xantens Ortsteil Obermörmter. Seine Leistungen werden regelmäßig von Restaurantkritikern gewürdigt. Seit 1992 erhielt er zum Beispiel 29 Mal hintereinander einen der begehrten Michelin-Sterne. Seine Küche beschreiben die Restauranttester wie folgt: „Klassik pur, ohne großes Tamtam, dafür handwerklich top und sehr produktorientiert.“ In der Region sei er zu einer „festen Größe“ geworden, das liege „an seinem Geschick, Klassisches grundsolide, aber niemals angestaubt auf den Teller zu bringen“. Dafür fahre man auch gern „in die tiefsten Provinz – denn das Köpp‘sche Landhaus liegt zwischen Wiesen und Weiden in der Abgeschiedenheit des direkt am Rheinbogen gelegenen kleinen Obermörmter“.