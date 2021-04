Rotary Club Xanten : Mit Schokolade Artisten helfen

So hübsch bemalt sind die fair gehandelten Tafeln Schokolade, die der Rotary Club Xanten zur Unterstützung des Circus Casselly verkauft. Foto: Rotary Club

Xanten Der Rotary Club Xanten unterstützt mit einer Schokoladenverkaufsaktion den Circus Casselly, der coronabedingt nicht auftreten darf. Viktor-Grundschüler haben die Verpackungen bemalt.

Unter dem Motto „Corona macht Casselly Not, wir sitzen alle in einem Boot“ unterstützt der Rotary Club Xanten den Circus Jonny Casselly junior in Zeiten der Pandemie.