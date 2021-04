Nachfolger von Wilfried Meyer gefunden : Ein Alpener wird neuer Leiter des Freizeitzentrums

Xanten Ludwig Ingenlath aus Alpen tritt ab dem 1. Oktober die Nachfolge von Wilfried Meyer als neuer Leiter des Freizeitzentrums Xanten (FZX) an. Der 28-Jährige bringt viel Erfahrung im Tourismusbereich mit.

Ein Nachfolger für Wilfried Meyer als Leiter des Freizeitzentrums Xanten (FZX) ist gefunden. Der Arbeitsvertrag schon unterschrieben. Wie der Kostenpflichtiger Inhalt scheidende FZX-Chef Meyer auf Nachfrage erklärte, wird Ludwig Ingenlath aus Alpen ab dem 1. Oktober 2021 die Geschicke des Freizeitzentrums mit seinen rund 50 festangestellten Mitarbeitern übernehmen. Meyer selbst verabschiedet sich Ende des Jahres nach mehr als vier Jahrzehnten Betriebszugehörigkeit in den Ruhestand. Weitere Informationen zu seinem Nachfolger wollte Meyer momentan noch nicht geben. Ingenlath soll am 13. April offiziell vorgestellt werden. Besucher des Camping- und Freizeitparks Wisseler See in Kalkar dürften den 28-Jährigen allerdings kennen. Dort hat Ingenlath 2019 die Geschäftsführung übernommen. Erfahrung im Tourismusbereich hat er zudem durch den