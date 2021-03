Nach Astrazeneca-Stopp für U60 : So geht es mit den Impfungen im Kreis Wesel weiter

Kreis Wesel Nach dem teilweisen Stopp der Impfungen mit Astrazeneca hat der Kreis Wesel mitgeteilt, wie es nun weitergeht. Demnach werden für Hunderte Menschen neue Termine mit einem anderen Impfstoff vereinbart. Eine Übersicht.

Der Kreis Wesel hat am Mittwoch nur Menschen über 60 Jahre geimpft. Die Termine mit jüngeren Frauen und Männern wurden abgesagt, nachdem Bund und Länder vereinbart hatten, dass das Mittel von Astrazeneca generell nur noch an Menschen über 60 Jahre gegeben werden soll. In einer Mitteilung erklärte der Kreis Wesel das weitere Vorgehen. Eine Übersicht.

Impftermin wurde kurzfristig abgesagt Die betroffenen Personen sollen „zeitnah“ ein neues Impfangebot erhalten – und zwar mit einem Impfstoff, der für die entsprechende Altersgruppe freigegeben ist, wie der Kreis Wesel erklärte. Nach Informationen unserer Redaktion erhielt zum Beispiel eine betroffene Person (eine Frau unter 60 Jahren) am Mittwoch auch schon das neue Impfangebot. Statt in Alpen ist der Impftermin nach Ostern im Impfzentrum in Wesel. Eingesetzt wird Biontech statt Astrazeneca.

Impftermin ist am 1. April Am Donnerstag finden alle Impfungen wieder wie geplant statt, wie der Kreis Wesel mitteilte. Das Land NRW liefere ersatzweise den Impfstoff von Biontech für Personen, die unter 60 Jahre alt sind. „Die Termine an den jeweilig gebuchten Standorten im Kreis Wesel (Alpen, Moers und Wesel) bleiben bestehen.“

Zweit-Impfung mit Astrazeneca steht noch aus Was ist Frauen und Männern unter 60 Jahre, die schon eine erste Impfung mit Astrazeneca erhalten haben und bei denen die zweite Spritze noch aussteht? Die Entscheidung der Ständigen Impfkommission stehe noch aus, erklärte der Kreis Wesel. Er werde über das weitere Vorgehen informieren, sobald die Informationen vorliegen.

Hintergrund Das NRW-Gesundheitsministerium hatte am Dienstagnachmittag die Impfungen mit dem Impfstoff von Astrazeneca für Menschen unter 60 Jahre vorerst ausgesetzt. Auch im Kreis Wesel wurden die Impfungen umgehend gestoppt. Am Dienstagabend beschlossen die Gesundheitsminister von Bund und Ländern, dass das Mittel von Astrazeneca generell nur noch bei über 60-Jährigen eingesetzt werden soll. Sie folgten damit einer neuen Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko). Hintergrund sind weitere Thrombosefälle, die vor allem bei jüngeren Frauen aufgetreten sind.

Der Kreis Wesel sagte deshalb am Mittwoch die Impfungen mit Astrazeneca für Personen unter 60 Jahren ab. Das galt für Termine in den mobilen Stationen in Alpen und Moers. Die betroffenen Personen seien per E-Mail informiert worden. Insgesamt seien am Dienstag und Mittwoch 580 Impftermine mit Astrazeneca abgesagt worden. Die Impftermine in Alpen und Moers für Menschen über 60 Jahre hätten am Mittwoch planmäßig stattgefunden.

(wer)