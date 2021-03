Yoga-Studio Solarplexxus in Xanten : In allen Lebenslagen in Balance

Yoga-Lehrerin Vera Heimann führt die Position „Krähe“ aus, die die Arme kräftigt, aber eher etwas für Fortgeschrittene ist. Foto: Armin Fischer ( arfi )

Xanten Vera Heimann bietet in ihrem Yoga-Studio Solarplexxus eine Vielzahl an Entspannung- und Kraftübungen an. Die Xantenerin bringen weder Vorurteile noch der Lockdown aus der Ruhe. Am Ostersamstag gibt es ein Online-Event mit vielen Schnupperkursen.

Vera Heimann freut sich über jeden männlichen Teilnehmer bei ihren Yoga-Kursen. Denn Yoga, eine mehr als 5000 Jahre alte Philosophie, die ihre Wurzeln in Indien hat, war früher eine reine Männerdomäne. „Kulturbedingt“, sagt die 43-Jährige und erzählt von einem Mann, der sie einmal in ihrem Studio Solarplexxus an der Marsstraße 16 bis 18 aufgesucht hat und bei dem sie Überzeugungsarbeit leisten musste. „Ich sitze, atme, singe“, so würden sich viele Yoga vorstellen und als „spirituellen Bim-Bam“ abtun. Auch der Mann in ihrem Studio sei mit solchen Vorurteilen gekommen, habe Yoga belächelt. „Ich habe mit ihm Übungen gemacht, die ihn ordentlich zum Schwitzen gebracht haben“, erzählt Heimann. Er habe seine Vorurteile schnell revidiert, ergänzt sie und lacht.

Aber in der Tat sind es mehrheitlich Frauen, denen die Yoga-Lehrerin seit 2015 in ihrem Studio dabei hilft, etwas für die eigene Gesundheit und das körperliche Wohlbefinden zu tun. „Mens sana in corpore sano“, sagte schon der römische Dichter Juvenal, was soviel heißt wie: „Ein gesunder Geist soll in einem gesundem Körper wohnen.“ Und genau darum geht es der sympathischen, durchtrainierten Frau, die sich ein Leben ohne Sport nicht denken kann. Und die, wie wohl alle Menschen weltweit, sehnsüchtig auf den Tag wartet, an dem Sport wieder uneingeschränkt möglich ist. Dabei sei es gerade in der jetzigen Zeit wichtig, die physische, aber auch die psychische Widerstandskraft zu stärken, sagt Heimann, die derzeit nur online ihre Kurse durchführen darf. Obwohl sie extra nachgerüstet und Luftreiniger aufgestellt, bis zum Lockdown immer wieder stoßgelüftet habe.

Info Ein ganzer Tag im Zeichen des Sports Das Studio Solarplexxus für Yoga, Pilates, Prävention und Wellness findet man an der Marsstraße 16 bis 18 in Xanten. Seit 2015 hat Vera Heimann die Räume im ersten Obergeschoss gemietet und zu einem ansprechenden Studio umgestaltet. Sie ist erreichbar unter Tel. 02801 9861789 oder mobil unter Tel. 0177 5816373. Die Studioleiterin Die 43-Jährige ist Physiotherapeutin, Heilpraktikerin, Yoga-Lehrerin, Pilates-Master-Trainerin, Fitness- und Wellness-Coach. Sie arbeitet in Teilzeit als Physiotherapeutin bei Xana Vita im Ärztehaus an der Lüttinger Straße. Zurzeit macht sie eine Ausbildung zur Sport-Physiotherapeutin am Olympia-Stützpunkt in Bochum, derzeit nur digital und nur die Theorie. „Die Praxis holen wir nach, wenn wir wieder dürfen“, sagt sie. Das Event Am Samstag, 3. April, bietet Vera Heimann unter dem Thema „Gesundheit braucht Bewegung und Entspannung“ von 10 bis 16.30 Uhr ein Online-Event mit mehreren Kursen an. Jeder kann teilnehmen und sich online über www.solarplexxus.de, per Telefon oder E-Mail an info@solarplexxus.de anmelden und einen Kurs buchen. Außerdem gibt es einen Kurzvortrag unter dem Titel: „Volle Kraft voraus – alles, was dich stärker und glücklicher macht.“

Was sich der 43-Jährigen nicht erschließt: „Fitness-Center können ihre Geräte rausstellen, damit ihre Kunden weiter Kraft- und Ausdauersport machen können – ich kann noch nicht einmal draußen im Kurpark, wo man genügend Abstand zueinander halten kann, meine Kurse durchführen.“ Klar, digital gehe das auch. Aber das sei nicht das Gleiche, wie gemeinsam in einem Studio zu trainieren, sich bei den unterschiedlichsten Yoga-Positionen zu entspannen und gleichermaßen den Körper zu stärken.

Zum Beispiel mit dem „Halbmond“, bei dem genau wie beim „Baum“ die Balance und das Gleichgewicht trainiert werde, darüber hinaus aber auch die Rumpfstabilität. Oder der Position „Seitstütz“, die Arme und Schulter kräftige. Die „Krähe“ sei eine Balance-Übung. Für den „Stuhl“ brauche es zwar Kraft in den Beinen, man könne dabei aber auch „so wunderbar entspannen“, so Heimann. „Asiaten warten tatsächlich in der tiefen Hocke auf den Bus“, ergänzt sie. „Wir Europäer dagegen sitzen unglaublich gerne.“

Gerade das verursache aber irgendwann Beschwerden. Und die, so beobachtet es die Yoga-Lehrerin, häuften sich jetzt, da die Menschen zunehmend im Homeoffice arbeiten. Während Heimann mal eben in die „Kobra“ geht – wobei die Schultern nach hinten gezogen, der Rücken durchgestreckt wird – erzählt sie von einer neuen Krankheit: „Morbus Smartphone“ nennt sie diese. Eine Haltungsschwäche, die vor allem junge Menschen bekämen, weil sie die ganze Zeit mit dem Handy in der Hand nach unten guckten.

Bis zu 15 Teilnehmer können in dem lichtdurchfluteten Übungsraum im Studio von Vera Heimann gleichzeitig barfuß auf rutschfesten Yoga-Matten ihre Übungen machen. 60 bis 90 Minuten dauern die Kurse. Beim Kräftigungs-Programm lässt sie rhythmische Musik laufen, bei Entspannungsangeboten lässt sie die Musik auch gerne aus.

Das Angebot der Xantenerin ist vielseitig: Hatha-Yoga fürs Entspannen, Faszien-Yoga, Yoga für den Rücken, Functional Training, Pilates für den Rücken, Stand-Up-Paddeling-Yoga auf dem Surfbrett (Vera Heimann kooperiert hier mit Georg Verfürth, der eine Surf-Station an der Xantener Südsee in Wardt betreibt). Und auch in ihrer Freizeit treibt sie gern Sport. Wandern, Mountainbike fahren, Inline-Skaten. Und manchmal, wenn sie nachts nicht schlafen kann, steht sie auf, rollt daheim ihre Yoga-Matte aus und holt sich die innere Ruhe durch entsprechende Übungen.