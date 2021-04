Leo Giesbers wird 70 : Sonsbecks Altbürgermeister hat runden Geburtstag

Leo Giesbers war 18 Jahre lang Bürgermeister in Sonsbeck. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Sonsbeck Leo Giesbers wird am heutigen Donnerstag 70 Jahre alt. Genau an diesem Tag vor 25 Jahren ging er auch als Sonsbecks erster hauptamtlicher Bürgermeister in die Gemeindegeschichte ein.

Die Sonne dürfte heute mit Leo Giesbers um die Wette strahlen. Denn der frühere Bürgermeister der Gemeinde Sonsbeck feiert am heutigen Donnerstag runden Geburtstag. 70 Jahre wird das April-Kind alt. Und genau an diesem Tag, nur vor 25 Jahren, ging er auch als Sonsbecks erster hauptamtlicher Bürgermeister in die Gemeindegeschichte ein.

Der in Uedem geborene Leo Giesbers begann seine Karriere in Sonsbeck 1975. Am 1. August startete er seine Ausbildung bei der Gemeindeverwaltung, die damals noch im alten Rathaus an der Hochstraße lag. Nur sieben Jahre später übernahm er die Leitung des Hauptamtes. Als der damalige Gemeindedirektor Heinz Linnartz 1994 erkrankte, leitete Giesbers als sein Stellvertreter kommissarisch die Verwaltung. Die Arbeit an der Verwaltungsspitze lag ihm. Und so wurde er vom Gemeinderat zum 1. April 1996 zu Sonsbecks erstem hauptamtlichen Bürgermeister gewählt. Die Doppelspitze – bestehend aus Gemeindedirektor als Leiter der Verwaltung und ehrenamtlichem Bürgermeister als Repräsentant der Gemeinde – wurde damit abgeschafft. Und das mit Erfolg.

Leo Giesbers wurde bei den Kommunalwahlen 1999, 2004 und 2009 mit großer Mehrheit in seinem Amt bestätigt. Insgesamt 18 Jahre lang lenkte er damit die Geschicke der „Grünen Perle“. Gerne erinnert er sich an die „guten Sonsbecker Verhältnisse“ zwischen Politik, Verwaltung, Kirchen und Vereinen während seiner Amtszeit.

Seit seiner Pensionierung im Sommer 2014 setzt Leo Giesbers sich in vielen Vereinen der Gemeinde ein. So gründete er 2015 die CDU-Seniorenunion Sonsbeck. Als Vorsitzender der LAG Niederrhein in der Leader-Region trägt er gemeinsam mit Bürgern und den umliegenden Kommunen zur Entwicklung des ländlichen Raumes bei. Am Herzen liegen ihm dabei die Bereiche Kultur, Brauchtum und die Erhaltung der Sonsbecker Geschichte. Sein Wirken als stellvertretender Vorsitzender des Vereins für Denkmalpflege und sein Engagement im Karneval und Schützenverein zeichnen ihn und seine gesellige Art aus.

Wegen seiner Verdienste für die Gemeinde hat der Rat beschlossen, Leo Giesbers die S’Grooten-Plakette zu verleihen. Ein Termin für die Ehrung soll festgelegt werden, sobald es die Planungen im Hinblick auf die Corona-Pandemie zulassen. Auch die geplante Geburtstagsfeier im Waldrestaurant Höfer kann aufgrund der aktuellen Kontaktbeschränkungen nicht stattfinden. Gefeiert wird vorerst nur mit Ehefrau Marianne, dem erwachsenen Sohn und dem einjährigen Enkel.

