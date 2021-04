Konzept aus Moers : „Öffnen mit Sicherheit“: Bürgermeister sieht Chancen für den Kreis

Einkaufen in den Innenstädten soll im Kreis Wesel unter bestimmten Voraussetzungen möglich sein. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Moers Der Kreis Wesel soll Modellkommune für kontrollierte Öffnungen werden. Nach Ostern wird eine Antwort aus dem NRW-Wirtschaftsministerium erwartet.

„Man muss losgehen“, sagt Thomas Voshaar, Leiter der Lungenklinik am Bethanien-Krankenhaus. Schon mit dem „Moerser Modell“ ging er im März 2020 los, Corona-Patienten individuell zu behandeln, um damit die Überlebenschance deutlich zu erhöhen. Dieses „Moerser Modell“ machte bundesweit Schule.

Neben der Heterogenität des Kreises Wesel hofft er auf drei Moerser Institutionen, mit denen der Kreis beim Wirtschaftsministerium des Lands Nordrhein-Westfalen punkten kann, von dem im Laufe des Aprils Modellstädte und Modellkreise benannt werden. Zum einen sieht der Bürgermeister die Krankenhäuser, nicht nur das Krankenhaus Bethanien und das Krankenhaus St. Josef in Moers, sondern auch in Xanten, Wesel und Dinslaken, die in das Projekt eingebunden sind, wie Labore.