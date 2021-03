Projekt des RVR : Stadt Xanten sucht Paten für kostenlose Obstbäume

Kirschbäume sehen im Frühjahr nicht nur wunderschön aus, ihre Blüten sind auch eine wichtige Nahrungsquelle für Insekten (Symbolfoto). Foto: dpa/Uwe Anspach

Xanten Xantens Gartenbesitzer, die auf ihrem Grundstück einen Apfel-, Birnen-, Kirsch- und Pflaumenbaum pflanzen möchten, können sich um ein Exemplar bewerben. Die erste Verteilung ist am 17. April.

Xanten soll grüner werden. Vor diesem Hintergrund sucht die Stadt Paten für kostenlose Klimabäume, um die sich Gartenbesitzer beim Regionalverband Ruhr (RVR) bewerben können. Unter dem Motto „Du hast das Grundstück. Wir haben den Baum“ setzt der RVR in Kooperation mit der Zukunftsinitiative „Wasser in der Stadt von morgen“ und der Emschergenossenschaft ein Projekt um, bei dem mehrere Tausend Bäume in der Region angepflanzt werden sollen.

Wie bekomme ich einen Klimabaum? Angesprochen sind private Haus- und Grundstückseigentümer, die in ihrem heimischen Garten einen Klimabaum anpflanzen wollen. Wer eine Patenschaft auf seinem Wohngrundstück übernehmen möchte, bewirbt sich mit einem Foto vom möglichen Pflanzort. Weitere Informationen sowie das Bewerbungsformular zur Baumpatenschaft sind unter online zu finden unter www.klimabaeume.ruhr. Bei Fragen steht auch Xantens Klimaschutzmanagerin, Lisa Heider, unter der Telefonnummer 02801 772197 oder per E-Mail an lisa.heider@xanten.de zur Verfügung.

Welche Bäume werden verteilt? Es handelt sich um Obstbäume, genauer um Apfel-, Birnen-, Kirsch- und Pflaumenbäume. Sie mindern nicht nur Schadstoffe, binden Kohlenstoffdioxid und helfen in Hitzesommern, die Temperaturen zu senken und die Luftfeuchte zu erhöhen. „Sie haben auch den Vorteil, dass sie mit nährreichen Blüten und Früchten die Insekten- und Vogelvielfalt fördern“, sagt Heider. „Auch das ist ein wichtiger Bestandteil des Klimaschutzes.“

Wann bekomme ich meinen Baum? Die Ausgabe der ersten Klimabäume erfolgt am Samstag, 17. April, per Terminvergabe und coronakonform über eine Verteilerstelle in Xanten. Eine weitaus größere Aktion mit der Ausgabe mehrerer Tausend Klimabäume für die Metropolregion findet im Herbst 2021 statt.

(beaw)