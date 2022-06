Altstadtfest in Xanten : Ein Wochenende zum Flanieren und Genießen

Foto: RP/Markus Werning 8 Bilder Auf Xantens Klever Straße ist wieder Altstadtfest

Xanten An diesem Wochenende ist Altstadtfest in Xanten. An den Ständen finden die Besucher Schmuck, Leder- und Stoffwaren, Deko-Artikel, Spezialitäten und mehr. Außerdem spielen Musiker.

Auf der Klever Straße in Xanten hat am Freitagabend das Altstadtfest begonnen. Bis Sonntagabend zeigen etwa 30 Handwerker und Künstler ihre Arbeit und erklären, wie sie die Waren hergestellt haben. Außerdem bieten Händler, Gastronomen und die Pumpennachbarschaft Spezialitäten, Speisen und Getränke an, zum Beispiel Wein, Käse und Salami. Dazu spielen verschiedene Musiker. Das Altstadtfest wird von Hildegard Stück vom Teegeschäft Xantee organisiert. Es findet zum dritten Mal statt. Der Altstadtmarkt öffnet am Samstag von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

Am Freitagabend war zusätzlich die Mittsommernacht in der Innenstadt: Die meisten Geschäfte hatten bis 23 Uhr geöffnet, viele warben mit Rabatten und anderen Sonderaktionen. Dazu traten in der Kurfürstenstraße, der Marsstraße, der Orkstraße und an der Karthaus Musiker auf. Veranstalter von Mittsommernacht und Altstadtfest ist die Interessengemeinschaft Gewerbetreibender Xanten (IGX).

(wer)