Auf der Klever Straße in Xanten hat am Freitagabend (24. Juni 2022) das Altstadtfest begonnen. Bis Sonntagabend (26. Juni 2022) zeigen etwa 30 Handwerker und Künstler ihre Arbeit. Der Altstadtmarkt öffnet am Samstag von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.