Fußball-Bezirksliga : Xanten startet früh in die Vorbereitung

Xanten startet früh in die Vorbereitung

Levin Bardehle (vorne) und Johanes Bothen trainieren den TuS Xanten auch in der nächsten Saison. Foto: Armin Fischer (arfi)

Xanten Am Samstag, 25. Juni, sieht sich die TuS-Mannschaft wieder. Dann steht die erste gemeinsame Laufeinheit an. Marius Neinhuis wird dann fehlen, dem Innenverteidiger droht eine Knieoperation.

Nicht mal zwei Wochen nach der 1:3-Pleite beim VfL Repelen in der letzten Partie der Saison 2021/22 wird der TuS Xanten am Samstag, 25. Juni, in die Vorbereitung auf die neue Spielzeit starten. „Wir treffen uns um 10 Uhr und beginnen mit einer intensiven Laufeinheit“, sagte Co-Trainer Levin Bardehle. Der aktuelle Kader umfasst 22 Spieler.