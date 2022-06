Ursache unklar : Auto rollt in die Xantener Südsee – Insassen können sich retten

Auto rollt in die Xantener Südsee – Insassen können sich retten

Xanten Die Feuerwehr hat ein Auto aus der Xantener Südsee gezogen. Es war in der vergangenen Nacht ins Wasser gerollt. Die beiden Insassen, eine Frau und ein Mann, konnten sich retten.

Ein Auto ist am frühen Donnerstagmorgen in die Xantener Südsee gerollt und versunken. Wie die Polizei mitteilte, konnten sich die Fahrerin und der Beifahrer retten. Feuerwehrleute aus Xanten, Wesel und Duisburg zogen den Wagen am Vormittag aus dem Wasser.