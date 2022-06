Auch Sonsbeck betroffen : Stromausfall in Kervenheim

Kervenheim/Sonsbeck Am Donnerstagmorgen war plötzlich der Strom in Teilen von Kervenheim und Sonsbeck weg. Schuld war ein Bagger, der die Leitung kappte.

Dumm gelaufen. Bei Baggerarbeiten ist am Donnerstag ein Kabel gekappt worden. Dadurch fiel an der Schwarzen Straße in Sonsbeck sowie in Teilen von Kervenheim der Strom aus.