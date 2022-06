Einkaufen bis 23 Uhr : Xanten feiert wieder Mittsommernacht

Am 24. Juni bleibt Xantens Innenstadt länger wach: Christian de Fries, Nicola Lümmen und Sebastian Scholten mit dem Plakat für Mittsommernacht und Altstadtfest. RP-Foto: wer Foto: RP/Markus Werning

Xanten Die Händler laden am Freitag, 24. Juni, zum Einkaufsbummel bis 23 Uhr in der Innenstadt in Xanten ein. Außerdem spielen Musikbands, und auf der Klever Straße beginnt das dreitägige Altstadtfest.

Am letzten Freitag im Juni schließen die Geschäfte in der Xantener Innenstadt deutlich später als sonst: Denn am 24. Juni laden die Gewerbetreibenden wieder zur Mittsommernacht ein. An diesem Abend lassen die Händler ihre Läden bis 23 Uhr geöffnet. Außerdem werden verschiedene Musiker und Bands auf der Orkstraße, der Marsstraße, der Kurfürstenstraße, der Klever Straße und an der Karthaus spielen. Dazu bauen die Gewerbetreibenden Getränke- und Essensstände auf. Erst mit dem Großen Zapfenstreich der St.-Victor-Bruderschaft Xanten um 23 Uhr auf dem Marktplatz endet die Mittsommernacht.

Auf der Klever Straße beginnt am Freitag gleichzeitig das Altstadtfest, das am Samstag, 25. Juni, und am Sonntag, 26. Juni, fortgesetzt wird. Zwischen dem Mitteltor und dem Klever Tor werden etwa 30 Handwerker und Künstler ihre Arbeit präsentieren. Sie lassen sich über die Schulter schauen und bieten ihre Waren an. Auch dort wird es Live-Musik geben. Das Altstadtfest geht am Samstag von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

Veranstalter ist die Interessengemeinschaft Gewerbetreibender Xanten (IGX). Gerade bei der Mittsommernacht gehe es darum, den Kunden in Xanten einmal Danke für ihre Treue zu sagen und sich ihnen auch wieder zu präsentieren, erklärte IGX-Vorstandsmitglied Christian de Fries. An dem Freitagabend könnten die Menschen nach Feierabend entspannt durch die Innenstadt flanieren und sie dadurch anders erleben, vielleicht sogar neu entdecken, weil sie im Alltag woanders einkaufen gehen. Viele Menschen bräuchten so eine Veranstaltung, um einfach mal wieder in die Fußgängerzone zu kommen, ergänzte IGX-Vorstandsmitglied Nicola Lümmen. Am Abend selbst würden die Händler gar nicht so viel Umsatz erzielen, aber sie könnten auf sich aufmerksam machen – und viele Menschen kämen dann tatsächlich am nächsten Tag oder in der nächsten Woche wieder, um etwas zu kaufen.

