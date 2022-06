Ohne Corona-Beschränkungen geplant : 2022 gibt es wieder ein Oktoberfest in Xanten

2022 gibt es wieder ein Oktoberfest in Xanten

Zuletzt war 2019 an der Xantener Südsee ein Oktoberfest gefeiert worden (Archiv). RP-Archivfoto: oo Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Xanten Die Pandemie ist noch nicht vorbei, das erschwert die Planung von Großveranstaltungen. Aber ein Xantener Oktoberfest soll es 2022 wieder geben – und zwar ohne coronabedingte Einschränkungen, sagt das Freizeitzentrum Xanten (FZX).

Nach zwei Jahren Pause soll es 2022 wieder ein Xantener Oktoberfest geben. Das kündigte das Freizeitzentrum Xanten (FZX) am Donnerstag als Veranstalter an. „Bei den Vorbereitungen laufen wir bereits auf Hochtouren“, sagte der langjährige Wiesn-Wirt und Projektleiter Wilfried Meyer. „Wir sind froh, dass es endlich wieder stattfinden kann.“ Die Pandemielage sei überschaubarer geworden. „Unser treues Publikum freut sich schon riesig.“ Das 22. Oktoberfest soll am 30. September starten und bis zum 23. Oktober ohne coronabedingte Einschränkungen gehen. 2020 und 2021 war es wegen der Pandemie ausgefallen.