Landeskirchschicht in Xanten : Prächtige Parade zum Bergmanns Schutz

Foto: RP/Markus Werning 10 Bilder Bergleute feiern Landeskirchschicht in Xanten

Xanten Mehr als 400 Bergleute aus ganz Nordrhein-Westfalen feierten am Sonntag in Xanten die traditionelle Landeskirchschicht. Bei einer Parade durch die Altstadt zogen die Kumpel die Blicke auf sich.

Gewöhnlich agieren sie unter Tage fernab aller öffentlichen Blicke. Am Sonntag waren sie die Hingucker in Xanten. Mehr als 400 Bergleute aus ganz Nordrhein-Westfalen haben sich am Großen Markt in der Innenstadt getroffen, um die traditionelle Landeskirchschicht der Berg- und Knappenvereine zu feiern. Ausrichter war diesmal der Knappenverein Xanten und Umgebung von 1952, der in diesem Jahr 70 Jahre alt wird.

Nach einer Begrüßung am Marktplatz marschierte der hunderte Mann starke Tross musizierend durch die Altstadt. Die Parade zog entlang der Klever Straße und am Nordwall die Blicke auf sich. An der Kriemhildmühle ging‘s über die Straße Karthaus zurück in die City, wo zahlreiche Passanten stehen blieben, den Liedern lauschten und ihre Smartphones für Fotos und Videos zückten. Sehenswert war die Parade allemal.

Barbara und Walter Rinnen sind sogar eigens dafür aus Vynen gekommen. „Unser Sohn hat zehn Jahre lang auf der Zeche in Kamp-Lintfort gearbeitet“, erzählte Barbara Rinnen. Die Verbundenheit bliebe bestehen. „Ich finde es schön, wenn solche Traditionen aufrechterhalten werden“, ergänzte Walter Rinnen, der jedoch bezweifelte, dass vielen der Zuschauer die Bedeutung der Parade bewusst sei.

Die Schriftzüge der reich dekorierten Fahnen der insgesamt 25 Berg- und Knappenvereine unter anderem aus Sevelen, Giershagen, Wanne-Eickel, Marl oder Dortmund deuteten die Beweggründe an. „Wiedersehen – unsere Hoffnung“ stand darauf zum Beispiel geschrieben. Oder: „Unser Leben, unser Tod stehen unter deinem Schutz.“ Wegen der großen Gefahren in den Bergwerken, insbesondere bei der untertägigen Arbeit, sind die Bergleute früher vor der Arbeit stets in ein Bethaus gegangen, um für eine gute und glückliche Schicht und eine gesunde Ausfahrt und Rückkehr zu den Familien zu beten. In der jährlich stattfinden Landeskirchschicht wird diese Tradition symbolisch fortgeführt. In Xanten fand diese Veranstaltung zum 49 Mal statt.

Für den Schutz der Bergleute gebetet wurde nach der Parade im St.-Viktor-Dom.

(beaw)