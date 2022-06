Altstadtmarkt in Xanten : Klever Straße wird zur Marktmeile

Vor der Corona-Pause zeigte zum Beispiel ein Handwerker auf dem Altstadtmarkt, wie Glocken gegossen werden. RP-Archivfoto: crei Foto: Christoph Reichwein (crei)

Xanten Nach zwei Jahren Corona-Pause ist am Wochenende in Xanten wieder Altstadtmarkt. Handwerker und Künstler lassen sich über die Schulter schauen, dazu treten Musiker auf.

Die Klever Straße in Xanten verwandelt sich am Wochenende wieder in einen Handwerker- und Kunstmarkt. Mehr als 30 Aussteller werden ihre Stände aufbauen, ihre Waren anbieten und auch ihre Arbeit vorstellen. Die Besucher können ihnen also gern über die Schulter schauen. Veranstalter ist die Interessengemeinschaft Gewerbetreibender Xanten. Organisiert wird der Altstadtmarkt von Hildegard Stück vom Teegeschäft Xantee.

Die Veranstalter versprechen eine Mischung aus altem Handwerk und neuer Kunst. Außerdem kündigten sie an, dass auch eine Auswahl an Spezialitäten geboten wird, zum Beispiel Beerenweine, Monschauer Senf, Französischer Käse und Salami. Die Stände verteilen sich auf das Stück zwischen Mitteltor und Klever Tor. Die Eröffnung ist am Freitag, 24. Juni: Am ersten Abend geht der Altstadtmarkt von 18 bis 23 Uhr. Am Samstag, 25. Juni, ist er von 11 bis 20 Uhr geöffnet, am Sonntag, 26. Juni, von 11 bis 18 Uhr.

Zusätzlichen zu den mehr als 30 Handwerkern und Kunsthandwerkern zeigen auch Musiker ihr Können: Die Veranstalter haben ein Programm für die drei Tage organisiert. Am Freitagabend spielt die Kids Band der Dom-Musikschule Xanten ab 19 Uhr vor dem Hotel van Bebber. Um 20 Uhr wird sie von der Irish-Folk-Gruppe Meeting of the Waters abgelöst. Am Samstag spielt die Harfenistin Anke Schüppel-Slojewski ab 15 Uhr, danach folgt das Gitarrenduo Margot und Reinhard Dellmann Storm. Am Sonntag können sich die Besucher des Altstadtmarktes auf das Jazz-Ensemble der Dom-Musikschule freuen. Unter der Leitung von Robert Ritscher tritt es um 15 Uhr auf. Außerdem werden am gesamten Wochenende immer wieder Franz Melchers auf dem Klavier und Wolfgang Plewan auf der Gitarre spielen.

Es ist der dritte Altstadtmarkt in Xanten. Die Premiere war 2018 gewesen. 2020 und 2021 musste der Markt wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Am Freitag, 24. Juni, ist außerdem die Mittsommernacht der IGX in der Innenstadt. Die Geschäfte haben bis 23 Uhr geöffnet.

(wer)