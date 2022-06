Xantener Rotarier : Arzt rudert für Kinder in Benin

Arzt rudert für Kinder in Benin

Kinderarzt Hans-Hermann Pieper in seiner Praxis: Seit Jahren engagiert er sich für das Krankenhaus in Benin. RP-Archivfoto: crei Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Xanten/Karlsruhe Hans-Hermann Pieper vom Rotary Club Xanten will am Wochenende zusammen mit Ruderkameraden 200 Kilometer auf dem Rhein schaffen und damit Spenden sammeln.

Der Samstag wird ein langer und anstrengender Tag für Hans-Hermann Pieper vom Rotary Club Xanten und seine Ruderkameraden der RTG Wesel . Mit Sonnenaufgang um 5.20 Uhr wollen sie im Hafen von Karlsruhe starten und bis zum Sonnenuntergang um 21.40 Uhr rudern – von kurzen Pausen abgesehen. Fast 16 Stunden lang wollen die fünf Männer also rund 200 Kilometer den Rhein abwärts fahren. „Das wird eine Mordbelastung“, sagt Pieper. Und trotzdem macht er es. Auch weil es für den guten Zweck ist.

Pieper will damit Spenden für eine Kinderstation in Benin sammeln. Sie gehört zu einem Landkrankenhaus, das von der Aktion pro Humanität (APH) aus Kevelaer betrieben wird – der Mediziner engagiert sich seit Jahren für den Verein. 2017 und 2018 sei die Kinderstation durch Spenden eingerichtet worden. In ihr würden seitdem 400 bis 600 Patienten im Monat ambulant und stationär behandelt. „Das zeigt anschaulich die Notwendigkeit der Station.“ Aber mittlerweile seien die räumlichen und personellen Bedingungen zu klein geworden. Deshalb sollen die Kinderstation erweitert und das Personal aufgestockt werden. Dafür werden 2022 die Spenden aus der Ruderregatta eingesetzt.