Alpen: Radnacht rund um den Veener Kirchturm

veen 14. Veener Radnacht: Am Freitag Abend geht es wieder rund im „Krähendorf“. Die Radsportgemeinschaft Borussia Veen hat alles für das traditionelle Straßenrennen hergerichtet. Noch sind einige Startplätze in allen Kriterien frei.

Nein, Geraint Thomas wird definitiv nicht dabei sein, wenn am Freitag, 3. August, 17.30 Uhr der Startschuss zur 14. Veener Radnacht fällt: Der Brite muss sich jetzt erst einmal von den Strapazen der Tour de France erholen, bei der er das Gelbe Trikot eroberte und sich als Tour-König feiern lassen konnte. Gelbe Trikots wird man dennoch in dem Alpener Ortsteil sehen, der ab 12 Uhr für das Rad-Event hergerichtet und in den man ab 16.30 Uhr nur noch zu Fuß oder mit dem Rad rein kommt. Denn auch die Radsportgemeinschaft RSG Borussia Veen, Ausrichter der Radnacht, trägt gelb und führt zum Abschluss gegen 21.30 Uhr natürlich in den gelben Trikots über zehn Runden à 670 Metern ihre Vereinsmeisterschaften durch.