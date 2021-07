Brauchtum in Veen : Wachwechsel im Haus der Geschichte

Will Jansen (hinten rechts) hat nach 30 Jahren den Vorsitz an Rainer Nabbefeld (hinten links) abgegeben. Foto: FV Veen

Alpen Willi Jansen ist nach 30 Jahren an der Spitze des Fördervereins abgetreten. Sein Nachfolger Rainer Nabbefeld wird von einem Team unterstützt.

In der Mitgliederversammlung „Haus der Veener Geschichte“ ist ein neues Vorstandsteam gewählt worden. Nachdem Gründungsvorsitzender Willi Jansen (79) nach 30 Jahren an der Spitze nicht erneut für das Spitzenamt kandidiert hatte, ist Rainer Nabbefeld von den Mitgliedern zu seinem Nachfolger gewählt worden. Stellvertretender Vorsitzender ist Peter Janßen. Die Geschäfte als Schriftführerin übernimmt Dorothe Keisers. Als Kassiererin wacht Alexandra de Lattre über die Finanzen des Vereins. Beisitzer im Vorstand sind Reinhard Laugs und Heinz-Jakob Landscheidt. Die Museumführer Annemarie Ricken, Heinz Holtwick, Julia Henrichs, Rainer Nabbefeld und Jürgen Zänker wurden in ihren Ämtern bestätigt. Zum erweitertem Team der Museumsführer gehören zudem Wilfried Fürtjes, Heinrich Henrichs und Heinz-Jakob Landscheidt. „Es gibt viel zu tun, um das Museum weiter voranzubringen. Wir haben eine gute Basis und können darauf weiter bauen“, lautet die Einschätzung des neuen Vorstandes. Wer Interesse daran hat, beim Museum mitzumachen oder den Förderverein in irgendeiner Form zu unterstützen, kann sich bei Rainer Nabbefeld unter Tel. 0170 652059 melden oder per Mail an dorothe.keisers@alpen.de wenden.