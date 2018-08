Rheinberger Trio in der Hansestadt im Einsatz

Rheinberg/Hamburg Ironman Hamburg: Drei Aktive des Triathlon-Teams Rheinberg absolvieren in der Hansestadt lediglich einen Duathlon.

Um 7:10 Uhr fiel der Startschuss für die drei Mitglieder des Triathlon-Teams Rheinberg, Julian Siedenbiedel, Kai Bitschinski und Sascha Hubbert. Die Laufstrecke meisterte Hubbert in 21 Minuten, Siedbiedel und Bitschinski jeweils in 27 Minuten. Auf der Radstrecke ging die Post ab, und es zeigte sich schnell, wer Körner liegen lassen musste. Bitschinski verlor durch einen technischen Defekt kurz nach dem Start seine Wettkampfverpflegung. Die ersten 90 km ging er dann mit einem Schnitt von 40 km/h zu schnell an, was beim anschließenden Marathon fatale Folgen hatte. Während Hubbert auf Bestzeitkurs war, lieferte Siedenbiedel ein souveränes Rennen ab. Mit 8:56:33 Stunden und Platz 38 in der Altersklasse 30 beendete er das Rennen. Hubbert lief nach einer profireifen Radfahrt (4:17 h) seinen Marathon in 3:21 Stunden. Nicht die beste Zeit, aber es reichte am Ende für den dritten Platz in seiner Altersklasse (AK25; 8:08:07 h). Ihm als starkem Läufer kam der Duathlon entgegen. „Es ist schade, dass ich hier keine Ironman-Bestzeit abliefern konnte“ so Hubbert. Als Siedenbeidel und er bereits im Ziel waren, kämpfte sich Bitschinski ins Leben zurück und beendete sein Langdistanzdebüt in (10:05:01 h) auf Platz 52 (AK 25). „Nach dem Missgeschick mit der Wettkampfverpflegung war der Marathon der reinste Wandertag“ so Bitschinski.