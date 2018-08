TuS Lintfort: Hohe Hürde für die Handballerinnen

Kamp-Lintfort Handball, Zweite Liga: Die Frauen des TuS Lintfort stecken mitten im Aufbautraining. Erster Gegner der Klosterstädterinnen sind die Kurpfalz Bären.

Das Kerngeschäft läuft derzeit hinter den Kulissen ab. Die aktuellen Trainingseinheiten dienen größtenteils dazu, um die konditionellen Grundlagen-Speicher wieder aufzufrischen. Es ist nicht gerade die schönste und schon gar nicht die beliebteste Phase in der Vorbereitung, aber bekanntlich ein absolutes Muss. Das ist bei den Zweitliga-Handballerinnen des TuS Lintfort nicht anders. Zu diesem Zeitpunkt gibt es logischerweise noch viele Baustellen und offen Fragen. Klarheit herrscht mittlerweile hingegen in Sachen Spielplan. Nicht nur die Spieltage, sondern auch Anwurfzeiten sind bereits fest terminiert. Auf die Mannschaft von Trainerin Bettina Grenz-Klein wartet gleich ein Hammer zum Auftakt: Es geht am 8. September zu den ambitionierten Kurpfalz Bären der TSG Ketsch. Die Meisterschaft in der Zweiten Liga endet am 18. Mai 2019 ebenfalls mit einem Auswärtsspiel gegen den Bundesliga-Absteiger HC Rödertal.