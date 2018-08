Nürburgring: Mosters mit dem Rad auf Platz 32

Radsport : Platz 32 für Bastian Mosters in der „Grünen Hölle“

Bastian Mosters raste durch die „Grüne Hölle“ am Nürburgring.

Rheinberg/Nürburgring Für Bastian Mosters vom Triathlon-Team Rheinberg ging es am Samstag durch die „Grüne Hölle“ am Nürburgring. Bei dem legendären 24-Stunden-Radrennen startete er in der Kategorie Einzelstarter.

Innerhalb von 24 Stunden musste er möglichst viele Runden aus der Kombination von Nordschleife und Grandprix-Parcours durchfahren.

Auf rasanten Abfahrten mit einem Tempo von bis zu 100 km/h und Steigungen mit 14 Prozent wird den Fahrern alles abverlangt. Besonders nachts bei nachlassender Konzentration ist das gefährlich. Ab Runde zehn wurde es hart, 13-16 waren dann reine Kopfsache. Sein Plan - vier Runden fahren und eine kleinere Pause einlegen - ging voll auf. Am Ende des Rennens waren es 16 Runden. Das bedeutet 416 km mit fast 9000 Höhenmetern und Platz 32 in der Männerkategorie MAS1.