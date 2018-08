Xanten: Drei Einsätze für die Feuerwehr am Dienstagvormittag

Xanten Drei Einsätze mussten die freiwilligen Einsatzkräfte am Dienstag bis 12 Uhr bereits abarbeiten. Zweimal handelte es sich jedoch um einen Fehlalarm.

(pm) Viel zu tun gab es für die Xantener Wehrleute am Dienstag. Gegen 7 Uhr wurde der Löschzug Xanten-Mitte erstmals alarmiert. Eine hilflose Person wurde in einer Wohnung an der Marsstraße vermutet. Diese öffnete jedoch unversehrt die Tür, ein Einsatz war somit nicht erforderlich.